Formule 1 : Ricciardo raconte son adaptation chez McLaren !

Publié le 16 mars 2021 à 22h35 par La rédaction

Après deux saisons chez Renault, Daniel Ricciardo s’est engagé en faveur de McLaren. L’Australien va devoir s’adapter à une nouvelle monoplace et selon ce dernier, le frein fera la différence cette année.

Après avoir perdu Carlos Sainz Jr au profit de Ferrari, l'équipe McLaren s’est attachée les services d’un pilote expérimenté, en la personne de Daniel Ricciardo, pour accompagner le jeune Lando Norris. S’il n’a pas remporté le moindre Grand Prix en deux saisons passées chez Renault, l’Australien a cependant toujours été régulier, ce qui lui a valu de belles places aux classements généraux lors des deux dernières années. Par conséquent, McLaren compte sur Ricciardo pour faire progresser l’écurie et rattraper le retard qui la sépare de Mercedes. Cependant, le pilote de 31 ans va avoir besoin d’un petit temps d’adaptation pour pouvoir tirer pleinement les capacités de sa monoplace. Mais il pense savoir ce qui fera la différence cette saison.

« C’est probablement le freinage qui fait la plus grande différence, et ce sur quoi il faut s’adapter. »