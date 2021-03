Formule 1

Formule 1 : Hamilton raconte son expérience avec le Covid-19 !

Publié le 16 mars 2021 à 19h35 par La rédaction

Ayant contracté la Covid-19 début décembre, Lewis Hamilton a du se rétablir très rapidement afin de terminer la saison de Formule 1 avec Mercedes. Le pilote britannique est d’ailleurs revenu sur ce retour en forme, affirmant que cela était l’un des plus grands défis auxquels il a été confronté pendant sa carrière.

Le Grand Prix de Sakhir 2020 aura été la scène d’une grande surprise. George Russell a agréablement surpris les dirigeants de Mercedes en terminant juste derrière Valtteri Bottas. Le pilote de 23 ans a été un remplaçant de choix de Lewis Hamilton. Positif à la Covid-19, le septuple champion du monde n’avait pas pu prendre part à l’avant-dernier Grand Prix de la saison 2020. Mais Lewis Hamilton a du se remettre sur pied très rapidement afin de pouvoir participer à la dernière course de l’année. Un grand défi sur lequel le Britannique a tenu à revenir.

« Je peux vous dire que ce n’est pas une tâche facile. Surtout après avoir eu cette maladie. »