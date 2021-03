Formule 1

Formule 1 : Le constat de Leclerc sur la dernière saison cauchemardesque de Ferrari

Publié le 15 mars 2021 à 21h35 par La rédaction

Avant le lancement de cette nouvelle saison de Formule 1, Charles Leclerc est revenu sur l’ambiance qui régnait chez la Scuderia l’an dernier.

Cette saison, Ferrari aura à coeur de mieux faire après une année 2020 très compliquée. Avec Charles Leclerc et Sebastian Vettel, la Scuderia était en effet à la traine et a fini la saison à la 6e place du classement des constructeurs. Mattia Binotto, patron de l’écurie, est désormais confiant pour la suite : « C’est très difficile, quand vous n’êtes pas aussi performant qu’espéré, car chez Ferrari, vos ambitions et vos objectifs sont de faire le maximum et au mieux. Mais l’année dernière, alors que l’ambiance était difficile, nous étions vraiment unis. Il aurait été facile de tomber dans une situation différente, compte tenu des performances que nous avons affichées. Mais l’équipe reste unie, elle continue à travailler pour essayer de progresser. Nous sommes désormais au début d’une nouvelle saison, nous avons une voiture différente et il y a un nouvel espoir, donc il est normal que l’ambiance soit meilleure. Nous avons deux pilotes expérimentés mais jeunes, et ils vont très bien sur la piste et en dehors . » De son côté, Charles Leclerc avoue que l’ambiance était compliquée au sein de Ferrari la saison dernière.

« Une atmosphère étrange »