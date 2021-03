Formule 1

Formule 1 : Vettel évoque son adaptation chez Aston Martin

Publié le 19 mars 2021 à 14h35 par B.C.

Désormais chez Aston Martin, Sebastian Vettel s’est prononcé sur son adaptation dans sa nouvelle équipe.

Après six saisons passées chez Ferrari, Sebastian Vettel sera au volant d’une Aston Martin cette année. Le quadruple champion du monde est très attendu, après une dernière saison catastrophique chez la Scuderia, avec une 13e place au classement général. Les essais hivernaux à Bahreïn ont permis à l’Allemand de tester sa nouvelle AMR21, l’occasion pour lui de revenir sur les nombreux changements que cela implique.

« C'est une équipe différente, c'est une voiture différente »