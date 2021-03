Formule 1

Formule 1 : Pierre Gasly s’enflamme pour Alpha Tauri avant le début de saison !

Publié le 18 mars 2021 à 23h35 par H.G.

Alors que les essais d’Alpha Tauri se sont déroulés pour le mieux, Pierre Gasly ne cache pas qu’il a de bonnes sensations à l’approche du coup d’envoi de la saison 2021 de Formule 1.

Après avoir fait forte impression en 2020 en remportant le Grand Prix de Monza, Pierre Gasly sera grandement attendu en 2021 avec Alpha Tauri. Auteur d’une belle saison l’an passé, le Français devra confirmer ces promesses en 2021, et le moins que l’on puisse dire est que les premières sensations sont bonnes pour l’écurie italienne. En effet, Alpha Tauri a fait partie des équipes les plus en vue au cours des essais à Sakhir avant le coup d’envoi de cette saison 2021 de Formule 1. De quoi grandement satisfaire Pierre Gasly, le pilote français soulignant particulièrement les progrès réalisés par son équipe en un an.

« Je suis vraiment content »