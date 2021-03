Formule 1

Formule 1 : Carlos Sainz répond aux doutes de Mercedes !

Publié le 19 mars 2021 à 16h35 par La rédaction

Alors que Mercedes a récemment affiché des craintes en vue de la nouvelle saison de Formule 1, Carlos Sainz ne partage pas cet avis.

Dans une semaine, les pilotes se retrouveront à Bahreïn pour le lancement de la nouvelle saison de Formule 1. Un championnat très attendu, avec notamment le retour de Fernando Alonso ou encore les débuts de Mick Schumacher. Plusieurs pilotes ont également changé d’écurie durant la pause, de quoi promettre une saison très intéressante. Directeur de l’équipe Mercedes, Toto Wolff a récemment affiché sa prudence face à la grosse concurrence qui se présente cette année, en ciblant Red Bull comme principale menace. « Red Bull avait une voiture incroyable l’an dernier et les principales caractéristiques de la RB16 seront conservées cette année, tout du moins lors des premiers Grands Prix du championnat. (…) Nous ne pouvons donc pas exclure que Red Bull Racing ou Aston Martin aient trouvé une meilleure solution que nous », avait-il indiqué. Il faut dire que Mercedes ne s’est pas vraiment illustré lors des essais hivernaux, mais Carlos Sainz ne croit pas à la prudence des champions du monde en titre.

« Pour moi, il est clair qu’ils bluffent »