Formule 1

Formule 1 : Ces révélations de Rosberg sur Mick Schumacher !

Publié le 19 mars 2021 à 20h35 par La rédaction

Dans quelques jours, Mick Schumacher fera enfin ses grands débuts en Formule 1. La pression est grande autour de l’Allemand, mais Nico Rosberg espère qu’il arrivera à mettre tout cela de côté pour se concentrer sur son travail.

Dans un peu plus d’une semaine maintenant, les pilotes de Formule 1 pourront faire leurs premiers tours de la saison 2021, lors du Grand Prix de Bahreïn (28 mars). L’occasion pour Mick Schumacher d’effectuer ses grands débuts dans la compétition reine du sport automobile. Le pilote allemand s’est engagé avec Haas F1 après avoir fait ses preuves en Formule 2 (avec un titre de champion). Mais la pression et les attentes sont grandes autour du pilote de 21 ans, tant l'héritage de son père est énorme. Forcément, quand on porte le nom Schumacher, les performances doivent être au rendez-vous au vu des prestations de Michael avec Ferrari il y a quelques années. Mais pour Nico Rosberg, il est essentiel que Mick Schumacher garde son sang froid.

« J’espère que Mick pourra mettre cela de côté pour se concentrer sur son travail »