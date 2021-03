Formule 1

Formule 1 : Daniel Ricciardo s'enflamme pour la progression de McLaren !

Publié le 20 mars 2021 à 18h35 par La rédaction

Arrivé du côté de chez McLaren après un bon passage chez Renault, Daniel Ricciardo a affirmé avoir constaté des progrès fulgurants chez l’écurie britannique lors des dernières années.

Après deux saisons à un niveau régulier chez Renault, Daniel Ricciardo va pouvoir démontrer l’étendue de son talent chez McLaren. L’Australien a été recruté pour remplacer Carlos Sainz Jr, parti du côté de chez Ferrari. Mais le pilote de 31 ans aura également comme objectif d’apporter toute son expérience à son équipe afin de les faire remonter au classement constructeur. Néanmoins, Ricciardo avait déjà constaté quelques progrès chez McLaren depuis l'extérieur.

« Beaucoup d’équipes ont fait des progrès mais aucune ne semblait avoir progressé aussi vite que McLaren »