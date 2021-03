Formule 1

Formule 1 : La sortie pleine d'ambition de Daniel Ricciardo !

Publié le 21 mars 2021 à 12h35 par K.V.

Petit nouveau chez McLaren, Daniel Ricciardo annonce la couleur : il compte se laisser guider par ses ambitions, au volant d'une monoplace qu'il sait en pleine évolution.

Pilote expérimenté et régulier, comme le prouve ses deux saisons passées au sein de l'écurie Renault, Daniel Ricciardo a rejoint McLaren où il arrive en lieu et place de Carlos Sainz Jr, parti du côté de chez Ferrari. À 31 ans, le pilote australien sait qu'il débarque dans une écurie qu'il a vu progresser ces dernières années. Un constat qui lui permet également de se fixer de nouveaux objectifs, allant jusqu'à rêver d'un exploit monumental face à une écurie Mercedes qui lui paraît dominante mais pas indétrônable.

« Il y a toujours une bonne histoire d'outsider qui attend d'être écrite »