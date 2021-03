Formule 1

Formule 1 : Cet incroyable message de Haas sur Mick Schumacher !

20 mars 2021

Alors que Mick Schumacher s’apprête à effectuer ses premiers tours officiels sur les circuits de Formule 1, les attentes sont grandes autour de l'Allemand. Mais Günther Steiner a pourtant affirmé qu’il ne fallait pas s’attendre à grand-chose concernant le nouveau pilote de Haas cette saison.

Les premiers tours de Mick Schumacher en Formule 1 seront l’une des grandes attractions du premier Grand Prix de la saison, à Bahreïn (28 mars). Après un titre de champion en Formule 2, l’Allemand s’est engagé avec Haas F1 pour sa première année en Formule 1. Forcément, avec le nom Schumacher, les attentes sont grandes autour du pilote de 21 ans, tant l’héritage laissé par son père Michael est énorme. Tout le monde se souvient encore des prestations du septuple champion du monde avec Ferrari il y a quelques années. De ce fait, les espoirs sont grands autour de Mick Schumacher. Mais pourtant, Günther Steiner a affirmé qu’il ne faut pas attendre grand-chose du jeune pilote de chez Haas.

« Cette année, Mick ne décrochera pas de grands résultats »