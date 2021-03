Formule 1

Formule 1 : Les vérités de Fernando Alonso sur son grand retour !

Publié le 19 mars 2021 à 9h35 par La rédaction

Champion du monde de Formule 1 en 2005 et 2006, Fernando Alonso va faire son grand retour cette saison au volant de sa Renault. L’Espagnol a livré ses impressions.

Fernando Alonso avait décidé de tourner la page Formule 1. Alors chez McLaren, le pilote espagnol avait annoncé qu’il arrêtait la F1 à l'issue de la saison 2018 pour se consacrer à l’Endurance. Vainqueur des 24H de Daytona et des 24H du Mans en 2019, Fernando Alonso a également participé au Dakar. Mais l’envie de performer en Formule 1 était toujours présente. Ainsi, le champion du monde 2005 et 2006 a annoncé son arrivée chez Renault. De retour en F1 et après participé aux essais hivernaux au volant de l’Alpine A521, Alonso a livré ses impressions.

« J'ai toujours eu la chance de choisir mon propre destin »