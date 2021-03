Formule 1

Formule 1 : Valtteri Bottas annonce la couleur pour cette saison !

Publié le 21 mars 2021 à 22h35 par La rédaction

Visiblement déterminé à surpasser Lewis Hamilton cette saison, Valtteri Bottas a suivi un entraînement intensif en Finlande afin de se préparer au mieux.

La saison 2021 fera certainement des heureux chez les fans de Formule 1. Entre les grands débuts de Mick Schumacher, le duo explosif Verstappen-Pérez chez Red Bull ou encore le retour de Fernando Alonso, le public aura de quoi faire. Mais l’année 2021 pourrait également être l’année de Valtteri Bottas. Jusqu’à présent, le Finlandais n’a jamais su sortir de l’ombre de son coéquipier Lewis Hamilton. Pourtant, le pilote de Mercedes est très performant depuis quelques saisons, mais cela s’est toujours avéré insuffisant pour détrôner le Britannique. Mais pour cette saison, Bottas a mis toutes les chances de son côté.

« J'ai fait un bon bout de préparation physique, et de ce côté-là, je me sens très solide. Pareil mentalement »