Formule 1 : Max Verstappen envoie un message fort à Sergio Pérez !

Publié le 22 mars 2021 à 21h35 par La rédaction mis à jour le 22 mars 2021 à 21h36

Alors que la pression s’accroît autour de Sergio Pérez, tout juste arrivé chez Red Bull, Max Verstappen pense que le Mexicain saura être performant dès ses débuts.

Pour rattraper son retard sur Mercedes, Red Bull a mis toutes les chances de son côté en s’attachant les services de Sergio Pérez. Auteur d’une très bonne saison 2020 avec Racing Point, le Mexicain a tapé dans l’oeil de l’écurie autrichienne. Associé à Max Verstappen, le pilote de 31 ans aura pour but de poser des problèmes à Lewis Hamilton et Valtteri Bottas. Mais la pression commence à s’accroître autour de Sergio Pérez, qui devra tout de suite s’imposer et être performant pour Red Bull. Néanmoins, Max Verstappen a pleine confiance en son nouveau coéquipier.

« Je pense que Sergio saura bien faire tout de suite »