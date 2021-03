Formule 1

Formule 1 : Red Bull favori en 2021 ? La réponse cash de Verstappen !

Publié le 22 mars 2021 à 17h35 par La rédaction

Avec un duo explosif et des essais peu concluants du côté de Mercedes, Red Bull s’est très naturellement placé comme l'équipe outsider de la saison 2021. Mais pour Max Verstappen, il ne faut pas enterrer l’écurie allemande si vite.

Pour la saison 2021 de Formule 1, Red Bull a mis toutes les chances de son côté. Désireuse de détrôner Mercedes depuis quelques années, l’écurie autrichienne s’est attachée les services de Sergio Pérez pour accompagner Max Verstappen sur les circuits. Les deux pilotes forment un duo explosif, promis à de grandes choses cette année. Red Bull s’est même placé parmi les favoris de la saison suite aux essais peu concluants de Mercedes avant le Grand Prix de Bahreïn. Mais pour Max Verstappen, enterrer l’écurie allemande si vite est une erreur monumentale.

« Je sais que les gens sont excités et pensent que nous ne faisons que parler, mais les Mercedes sont toujours les favorites »