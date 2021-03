Formule 1

Formule 1 : Red Bull, Mercedes... Vertsappen répond à Hamilton !

Publié le 20 mars 2021 à 15h35 par La rédaction

Max Verstappen a répondu à Lewis Hamilton. Le Britannique avait indiqué que l'écurie Red Bull devrait être performante cette saison.

Les essais hivernaux se sont déroulés sur le tracé du Grand Prix de Bahreïn et ont apporté quelques enseignements. L'écurie Red Bull a réalisé de bonnes prestations, tandis que Mercedes a connu quelques soucis de performances. Interrogé sur la prochaine saison, Lewis Hamilton avait indiqué qu'il se méfiait grandement de l'équipe autrichienne qui comptera cette saison sur Max Verstappen et Sergio Perez : « Ils paraissent forts. Ils ont fait un très bon roulage. Max a semblé plutôt fort, et même les deux pilotes. Ce sera une machine différente cette année, un animal différent, vraiment un line-up de deux pilotes solides, avec je crois une très bonne voiture. Après les avoir vus gagner le dernier Grand Prix [de 2020], on ne peut que supposer qu'ils seront au rendez-vous, si ce n'est aux avant-postes, lors de la première course. Ce sera une bagarre longue et passionnante contre eux tout au long de l'année . » Le pilote néerlandais a réagi aux propos de Lewis Hamilton.

« Je vois toujours Mercedes comme favori. C'est normal qu'ils le soient, non ? »