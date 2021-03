Formule 1

Formule 1 : Le message fort de Lewis Hamilton sur son avenir !

Publié le 26 mars 2021 à 12h35 par La rédaction

Alors qu’il n’a prolongé que pour une année supplémentaire avec Mercedes, Lewis Hamilton ne semble pas prêt à prendre sa retraite de sitôt.

Les négociations ont trainé en longueur entre Mercedes et Lewis Hamilton. Mais les deux parties ont finalement trouvé un terrain d’entente autour d’une prolongation d’une année. Ainsi, le Britannique aura l’opportunité d’aller chercher un huitième titre de champion du monde au sein de l’écurie la plus dominante en Formule 1 ces dernières années. Mais à 36 ans, l’avenir de Lewis Hamilton dans la discipline est énormément évoqué. Beaucoup parlent de la saison 2021 comme de la dernière année du septuple champion du monde. Mais pour le pilote de Mercedes, la réalité serait toute autre.

« Je n'ai pas l'impression d'être à la fin »