Formule 1

Formule 1 : Un retour fracassant d'Hamilton chez McLaren ? La réponse !

Publié le 25 mars 2021 à 15h35 par A.M.

Alors que le contrat de Lewis Hamilton prendra fin à l'issue de la saison, Zak Brown imagine difficilement un retour du septuple Champion du monde chez McLaren.

A peine réglé, l'avenir de Lewis Hamilton va rapidement redevenir un sujet majeur. Et pour cause, le septuple Champion du monde n'a prolongé que d'un an chez Mercedes et à la fin de la saison, le Britannique devra de nouveau être discuté alors que la Formule 1 va connaître un changement drastique au sein de sa réglementation qui pourrait bien bouleverser la hiérarchie. Par conséquent, Lewis Hamilton pourrait être tenté de se lancer un dernier défi et pourquoi pas chez McLaren, l'écurie qui lui a offert son premier baquet en F1 et son premier titre mondial ? Zak Brown calme toutefois les rumeurs.

McLaren compte sur Ricciardo et Norris