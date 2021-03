Formule 1

Formule 1 : L'énorme annonce du successeur annoncé de Lewis Hamilton !

Publié le 23 mars 2021 à 12h35 par A.M.

Protégé par Mercedes depuis plusieurs saisons, George Russell s'est prononcé sur son avenir et laisse clairement sous-entendre qu'il sera dans un baquet de l'écurie allemande la saison prochaine.

L'avenir des deux pilotes Mercedes risque rapidement de refaire surface. Et pour cause, bien que Lewis Hamilton et Valtteri Bottas aient prolongé leur contrat avec l'écurie allemande, ils ne sont liés que pour 2021. Autrement dit, à l'issue de la saison qui débutera le 28 mars, Mercedes va de nouveau devoir trancher pour son duo de pilotes. D'ailleurs, un nom revient avec insistance, à savoir celui de George Russell. Impressionnant dans le baquet de Lewis Hamilton la saison dernière à Bahreïn lorsque le septuple Champion du monde avait été testé positif au Covid, l'actuel pilote Williams reconnaît d'ailleurs dans des propos rapportés par Nextgen-Auto que la saison prochaine, il a de fortes chances d'être au volant d'une Mercedes.

«Je suis chez Mercedes depuis six ans, si ça arrive, ça se fera naturellement»