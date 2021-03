Formule 1

Formule 1 : Lewis Hamilton, Red Bull… Ce message fort sur Max Verstappen !

Publié le 24 mars 2021 à 13h35 par H.G. mis à jour le 24 mars 2021 à 13h36

Alors que la saison 2021 de Formule 1 s’apprête à débuter, Gerhard Berger estime que Max Verstappen a une carte à jouer pour remporter le championnat du monde.

Le moment tant attendu interviendra à Bahreïn ce dimanche. En effet, le coup d’envoi de la saison 2021 de Formule 1 sera donné sur le circuit de Sakhir. Cette année encore, Lewis Hamilton s’élancera comme le grand favori à un nouveau sacre mondial, ce qui serait alors son huitième titre et ferait donc de lui le pilote le plus titré de l’histoire. Cependant, le Britannique de Mercedes n’est pas le seul prétendant à la victoire finale. Et plus que jamais, Max Verstappen semble en mesure de le contrarier au regard des essais et des progrès réalisés par Red Bull. Ainsi, aux yeux de l’ancien pilote Gerhard Berger, Max Verstappen a réellement une chance à saisir cette année afin de détrôner Lewis Hamilton et Mercedes.

« Maintenant, c’est à Max Verstappen de jouer »