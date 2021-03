Formule 1

Formule 1 : Cette annonce retentissante sur l'avenir de Lewis Hamilton !

Publié le 24 mars 2021 à 11h35 par A.M. mis à jour le 24 mars 2021 à 11h37

Alors que le contrat de Lewis Hamilton prend fin à l'issue de la saison, Jacques Villeneuve ne voit pas le septuple Champion du monde poursuivre l'aventure avec Mercedes plus longtemps.

Après de longues négociations, Lewis Hamilton a finalement prolongé son contrat avec Mercedes pour une saison. Le septuple Champion du monde a même été le dernier à officialiser son choix pour 2021, saison à l'issue de laquelle son bail s'achèvera à nouveau alors qu'en 2022 la réglementation en Formule 1 va largement évoluer. Par conséquent, malgré son statut, l'avenir de Lewis Hamilton va rapidement se retrouver au cœur des discussions d'autant plus que George Russell semble promis à un baquet chez Mercedes l'année prochaine. Et Jacques Villeneuve pense que que l'aventure entre Hamilton et l'écurie allemande touche à sa fin.

Pour Villeneuve, Hamilton et Mercedes préparent leur séparation