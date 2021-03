Formule 1

Formule 1 : Leclerc, Vettel... Le message très fort de Sainz sur Ferrari !

Publié le 23 mars 2021 à 16h35 par A.M.

Nouveau pilote Ferrari, Carlos Sainz ne craint toutefois pas une issue similaire à celle de Sebastian Vettel qui a connu une fin d'aventure très compliquée avec la Scuderia.

En fin de contrat, Sebastian Vettel n'a pas été retenu par Ferrari et s'est engagé avec Aston Martin. Pour remplacer le quadruple Champion du monde, c'est Carlos Sainz qui a été choisi. après deux saisons chez McLaren, le pilote espagnol va donc devoir rapidement prouver que la Scuderia a fait le bon choix. Pour cela, il aura la lourde tâche de défier Charles Leclerc sur lequel Ferrari compte grandement, comme en témoigne son contrat qui court jusqu'en 2024. Mais cela n'effraie pas Carlos Sainz qui n'a pas la sensation de débarquer dans la peau d'un numéro 2.

«Je ne crois pas que Ferrari veut dévorer un pilote»