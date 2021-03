Formule 1

Formule 1 : Le message fort de Fernando Alonso avant Bahreïn !

Publié le 23 mars 2021 à 22h35 par La rédaction

Ce dimanche, Fernando Alonso fera son grand retour en Formule 1. Et l’Espagnol se dit très motivé pour sa première saison depuis 2018.

L'année 2021 sera l’occasion de voir le retour de Fernando Alonso en Formule 1. Après son dernier Grand Prix fin 2018, l’Espagnol s’est envolé vers d’autres horizons. Mais à 39 ans, l’ancien de McLaren, se sentant dans la meilleure forme de sa carrière, a préféré revenir là où tout a commencé dans le sport automobile pour lui. Alonso s’est engagé avec Alpine, anciennement Renault. Et malgré son âge avancé, il veut prouver qu’il peut encore beaucoup donner en Formule 1. Alors qu’il prendra part à sa première course ce dimanche, lors du Grand Prix de Bahreïn, Alonso a hâte de faire ses premiers tours depuis deux ans.

« Je suis désormais de retour en Formule 1 et extrêmement motivé pour cette saison riche en défis »