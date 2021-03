Formule 1

Formule 1 : Pierre Gasly affiche ses ambitions !

Publié le 23 mars 2021 à 14h35 par A.M.

A quelques jours du premier Grand Prix de la saison, Pierre Gasly semble confiant pour la saison 2021 au volant de l'AT02, la nouvelle monoplace d'AlphaTauri.

Plus que jamais, les yeux seront rivés sur Pierre Gasly cette saison. Impressionnant la saison dernière, le Français a enchainé les résultats positifs avec évidemment en point d'orgue sa victoire à Monza, la première de sa carrière. Une belle vengeance après sa rétrogradation de Red Bull après seulement une demi-saison. Et à quelques jours du début de la saison 2021, Pierre Gasly semble très confiant, notamment suite aux essais hivernaux qui lui ont permis de découvrir son AT02, la nouvelle monoplace d'AlphaTauri.

«Ces premiers tours m’ont donné un bon feeling avec la voiture»