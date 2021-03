Formule 1

Formule 1 : Verstappen, Russell... Cette folle prédiction sur la succession d'Hamilton !

Publié le 25 mars 2021 à 11h35 par A.M.

A la fin de la saison, Mercedes va devoir se pencher à nouveau sur l'avenir de ses pilotes. Et pour Zak Brown, patron de McLaren, l'écurie allemande va tout changer.

Après de longues négociations, Lewis Hamilton a finalement prolongé son contrat d'une saison chez Mercedes. Quelques semaines plus tôt, Valtteri Bottas avait fait le même choix. Par conséquent, le duo est reconduit pour une année, mais dès la fin de la saison 2021, l'écurie allemande sera donc dans l'obligation de faire un nouveau choix pour ses pilotes. L'année 2022 sera marquée par d'importants changements de réglementation et Mercedes pourrait être tenté de lancer de nouveaux pilotes. Le nom de George Russell revient d'ailleurs avec insistance. Mais Toto Wolff pourrait bien frapper encore plus fort.

Brown voit Verstappen et Russell chez Mercedes en 2022