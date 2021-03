Formule 1

Formule 1 : Le message fort d’Ocon avant le Grand Prix de Bahreïn !

Publié le 24 mars 2021 à 21h35 par T.M.

Auteur de son premier podium en carrière la saison dernière à Bahreïn, Esteban Ocon espère en faire de même cette année.

Plus que quelques jours avant le grand départ de la saison 2021 de Formule 1. Et pour ce premier rendez-vous de l’année, les pilotes vont s’expliquer lors du Grand Prix de Bahreïn. La saison dernière, c’est d’ailleurs là qu’Esteban Ocon avait décroché le premier podium de sa carrière. Le pilote Alpine revient donc sur les lieux de son exploit. Et forcément, cela a une saveur particulière pour le Français. Et comme l’a expliqué Ocon pour F1i , il voudrait bien réitérer la même performance cette fois.

« Ce serait bien de récidiver »