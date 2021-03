Formule 1

Formule 1 : Alonso annonce clairement la couleur à Hamilton et Verstappen !

Publié le 24 mars 2021 à 15h35 par A.M.

De retour en Formule 1 cette saison, Fernando Alonso a bien conscience qu'il sera difficile de rivaliser avec les meilleurs en 2021. Mais cela ne le fait pas douter sur ses capacités de bouleverser la hiérarchie pour 2022.

Cette saison, deux titres de Champion du monde vont s'ajouter sur la grille de départ. En effet, Fernando Alonso fait son grand retour en Formule 1 et s'ajoute à Lewis Hamilton, Sebastian Vettel et Kimi Räikkönen parmi les champions du monde en activité. Au volant de l'Alpine, l'ancienne Renault, l'Espagnol a bien conscience qu'il ne pourra pas se mêler à la lutte pour le titre cette saison. En revanche, avec l'énorme changement de réglementation qui attend la F1 en 2022, Fernando Alonso est persuadé de pouvoir bouleverser la hiérarchie.

«Je suis meilleur»