Formule 1 : Vettel annonce la couleur pour la prochaine saison !

Publié le 25 mars 2021 à 13h35 par La rédaction

Aujourd’hui à Aston Martin, Sebastian Vettel espère se montrer à son avantage cette saison et obtenir de bons résultats en Formule 1.

Présent au sein de Ferrari depuis 2015, Sébastian Vettel a décidé de quitter la Scuderia et de rejoindre Aston Martin. Décevant la saison dernière, le quadruple champion du monde de Formule 1 espère se montrer performant cette saison. Lors des essais hivernaux sur le circuit de Bahreïn, Vettel a pu prendre ses marques avec sa monoplace : « Sur la voiture, la direction est différente, parce que c'est une unité différente. Évidemment, chaque voiture de F1 a une direction assistée, mais chaque direction assistée est configurée légèrement différemment, et cela vous donne une impression différente parce qu'en fin de compte, lorsque vous pilotez, vous avez le volant dans vos mains et c'est le retour que vous avez. La voiture a une philosophie différente ».

« Mes attentes personnelles sont très élevées »