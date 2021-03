Formule 1

Formule 1 : Fernando Alonso annonce la couleur avant Bahreïn !

Publié le 25 mars 2021 à 9h35 par B.C.

De retour après plus de deux ans d’absence, Fernando Alonso se montre confiant avant de retrouver la piste à Bahreïn.

Ce week-end, la nouvelle saison de Formule 1 sera officiellement lancée sur le circuit de Sakhir, à Bahreïn. L’occasion notamment pour Fernando Alonso de faire son grand retour après son départ en 2018, mais cette période à l'écart n’a pas été de tout repos pour l’Espagnol, qui a remporté les 24 Heures du Mans et les 24 Heures de Daytona, et a participé au Dakar 2020. À quelques jours de ce come-back au volant d’une Alpine, Fernando Alonso se montre ainsi confiant à l’idée d’affronter la nouvelle génération et reprendre le rythme effréné de la Formule 1.

« Je ne crains aucun défi particulier »