Formule 1

Formule 1 : Bottas sait quoi faire pour battre Hamilton !

Publié le 23 mars 2021 à 19h35 par T.M.

Alors que Valtteri Bottas avance à nouveau dans l’ombre de Lewis Hamilton, le Finlandais a toutefois travaillé pour tenter de dépasser son coéquipier chez Mercedes.

Déjà septuple champion du monde, Lewis Hamilton tentera cette saison d’aller chercher une huitième couronne. D’ici quelques jours, le pilote Mercedes partira donc en mission pour ce titre, mais il devra faire avec une grosse concurrence. Alors que Max Verstappen a l’ambition de bouleverser l’ordre établi avec sa Red Bull, Valtteri Bottas espère lui aussi faire tomber Hamilton. Jusqu’à présent, le Finlandais a toujours été devancé par son coéquipier chez Mercedes. Mais aujourd’hui, Bottas entend bien inverser la tendance.

Une question de mental ?