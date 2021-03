Formule 1

Formule 1 : La grande annonce de Lewis Hamilton sur son avenir !

Publié le 25 mars 2021 à 21h35 par T.M.

Alors que Lewis Hamilton n’a resigné que pour un an avec Mercedes, la question sur son avenir se pose déjà. Le Britannique a d’ailleurs répondu à ces questions.

Après de longues semaines d’incertitude à propos de la prolongation de Lewis Hamilton chez Mercedes, le Britannique sera bel et bien sur la grille de départ de cette saison 2021 de F1. En effet, le septuple champion du monde a signé un nouveau contrat d’un an avec son écurie dans l’optique notamment d’aller chercher une huitième couronne. Et après ? Alors que Lewis Hamilton se retrouvera donc à nouveau en fin de contrat à l’issue de la saison, il est logique de se poser des questions et envisager pourquoi pas une possible retraite…

