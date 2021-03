Formule 1

Formule 1 : Max Verstappen envoie un message fort avant le début de saison !

Publié le 25 mars 2021 à 19h35 par H.G.

Alors que le coup d’envoi de la saison 2021 de Formule 1 sera donné ce dimanche, Max Verstappen es déterminé à concurrencer Mercedes dès ce week-end.

Le coup d’envoi de la saison 2021 de la compétition reine du sport automobile sera donné ce dimanche à l’occasion du Grand Prix de Bahreïn. Et une fois encore, Lewis Hamilton sera le grand favori à un nouveau sacre mondial, chose qui lui permettrait alors de remporter son huitième titre et ainsi devenir le pilote le plus sacré de tous les temps. Cependant, le pilote de Mercedes devra grandement se méfier de Max Verstappen. En effet, Red Bull a fait forte impression lors des essais, à tel point que certains affirment que l'écurie est ne meilleure posture que sa grande concurrente. Et en ce sens, le pilote néerlandais ne cache pas sa détermination quant à embêter Mercedes et Lewis Hamilton le plus possible tout au long de l’année.

« Mettre la pression sur Mercedes chaque week-end de course »