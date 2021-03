Formule 1

Formule 1 : La satisfaction de Max Verstappen après sa pôle position à Bahreïn !

Publié le 27 mars 2021 à 17h35 par H.G.

Alors qu’il s’élancera en pôle position ce dimanche lors du Grand Prix de Bahreïn, Max Verstappen n’a pas caché sa satisfaction au sortir d’une séance de qualification qu’il a brillamment dominée.

Si Lewis Hamilton est une nouvelle fois le favori à la victoire finale dans ce championnat du monde 2021 de Formule 1, le Britannique de Mercedes devra plus que jamais se méfier de Max Verstappen cette saison. Et pour cause, le pilote de Red Bull a confirmé ses excellentes performances lors des essais libres au cours de la séance de qualification ce samedi. Le Néerlandais a en effet décroché la quatrième pôle position de sa carrière et s’élancera devant les Mercedes de Lewis Hamilton et de Valtteri Bottas ce dimanche sur le circuit de Sakhir.

« La voiture a très bien fonctionné »