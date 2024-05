L'OM tient un crack, le PSG enrage ?

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Vivement critiqué depuis ses débuts à l'OM, Leonardo Balerdi est monté en puissance au point de s'imposer désormais comme l'un des patrons de la défense marseillaise. L'Argentin fait désormais l'unanimité dans la cité phocéenne, au point que Romain Haering estime que Leonardo Balerdi aurait sa place sans problème au PSG.

Balerdi impressionne à l'OM

« Balerdi a été nul pendant deux ans, je partage ce point de vue même si c’est exagéré. Ensuite, il a été mieux sur l’année avec Igor Tudor. Il y a des progrès sur cette saison-là. Et puis cette année, il est excellent mais dans certaines rédactions parisiennes, on ne regarde pas tous les matchs de l’OM et on reste sur l’idée que Balerdi est sympa, mais il fait des boulettes, c’est un nerveux, il fait des grosses fautes… », affirme le journaliste sur la chaîne Twitch du Phocéen , avant de poursuivre.

«Même à Paris, je pense que Balerdi est titulaire»