Mercato : Le PSG a choisi son numéro 9 pour l’an prochain !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Le PSG se penche déjà sur le prochain mercato estival qui s’annonce agité avec plusieurs dossiers épineux à gérer, comme par exemple le départ de Kylian Mbappé. En revanche, une chose paraît déjà claire : Gonçalo Ramos, l’actuel numéro 9 du club parisien, restera au Parc des Princes la saison prochaine.

Entre la fin de contrat de Kylian Mbappé qui a déjà acté son départ et le possible retour de prêt de Xavi Simons, le secteur offensif du PSG risque d’être fortement bouleversé lors du prochain mercato estival. En revanche, une chose paraît déjà certaine : le PSG aura toujours le même numéro 9 dans ses rangs pour la saison 2024-2025.

Ramos va rester au PSG

Interrogé via son compte X sur l’avenir de Gonçalo Ramos qui revient fort en cette fin de saison avec le PSG, le journaliste de RMC Sport Fabrice Hawkins a clairement indiqué que le buteur portugais ne partirait pas. Recruté l’été dernier en provenance du Benfica, Ramos avait hérité du numéro 9 à son arrivée, et il devrait donc le conserver l’an prochain.

Oui, il va rester 👍🏾 — Fabrice Hawkins (@FabriceHawkins) April 30, 2024

« Je suis confiant »