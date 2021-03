Formule 1

Formule 1 : Mercedes en danger cette saison ? La réponse de Toto Wolff !

Publié le 28 mars 2021 à 16h35 par K.V.

Du côté de chez Mercedes, l'ambiance est loin d'être à la sérénité. Après Lewis Hamilton, c'est au tour de Toto Wolff de prévenir son écurie sur le fait qu'il va falloir se surpasser cette saison.

Alors que débute, ce dimanche, la saison 2021 de Formule 1 avec le Grand Prix de Bahreïn, l'écurie Mercedes dresse déjà des constats préoccupants. Max Verstappen ayant décroché la pole position au terme de la séance de qualifications ce samedi, Lewis Hamilton s'est montré frustré par la situation et par le nouveau règlement, qui a poussé les équipes de chez Mercedes a modifié la monoplace et à la rendre moins performante. Mais ce n'est pas tout puisque Toto Wolff s'est lui-aussi exprimé, sur un ton déjà plus optimiste.

« Il est clair qu’être « bon » ne sera pas suffisant cette année »