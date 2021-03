Formule 1

Formule 1 : Red Bull, McLaren… Lewis Hamilton affiche sa prudence après les essais libres

Publié le 26 mars 2021 à 22h35 par B.C.

Troisième des essais libres de ce vendredi, Lewis Hamilton estime que Mercedes n’est pas encore au rendez-vous.

Le premier Grand Prix de la saison à Bahreïn s’annonce disputé. Après avoir été à la peine lors des essais hivernaux, Mercedes a réalisé des progrès lors des essais libres de ce vendredi, mais c’est bien Max Verstappen (Red Bull) qui a signé le meilleur temps, devant Lando Norris (McLaren). Lewis Hamilton est de son côté troisième, un résultat satisfaisant aux yeux du Britannique, qui estime toutefois que son équipe doit encore s'améliorer.

« Tout n’est pas encore parfait, loin de là »