Formule 1

Formule 1 : Qualifications, réglementation... La frustration de Lewis Hamilton !

Publié le 28 mars 2021 à 13h35 par K.V.

Alors qu'il partira en deuxième position derrière Max Verstappen au Grand Prix de Bahreïn ce dimanche, Lewis Hamilton s'en est pris au nouveau règlement.

« Félicitations à Max (Verstappen), il a fait un tellement bon travail. Il était tellement rapide sur son dernier tour. J'ai tout donné mais ce n'était pas suffisant. » Dans des propos rapportés par L’Equipe ce samedi, Lewis Hamilton a adressé ses félicitations à Max Verstappen après que ce dernier ait décroché la quatrième pole position de sa carrière lors de la séance de qualifications pour le Grand Prix de Bahreïn. Et pourtant, le septuple champion du monde de Formule 1 n'en demeure pas moins frustré. Lui le grand favori va devoir se méfier, d'autant plus qu'il ne sera pas aidé par les nouvelles réglementations, comme il n'a pas hésité à le rappeler.

« Ce n'est un secret pour personne que ces changements ont pour but de nous faire régresser »