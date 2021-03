Formule 1

Formule 1 : Max Verstappen envoie un message fort après le Grand Prix de Bahreïn !

Publié le 28 mars 2021 à 21h35 par H.G.

Alors qu’il a terminé en deuxième position du premier grand prix de la saison 2021 de Formule 1, Max Verstappen tient à retenir le positif de ce premier week-end de course.

Si Lewis Hamilton s’est adjugé le premier Grand Prix de la saison, Max Verstappen n’a clairement pas démérité lors de ce week-end à Bahreïn. Parti en pôle position, le pilote de Red Bull n’est pas passé loin de s’imposer face au Britannique de Mercedes. Toute s’est joué dans les derniers tours de la course dans une lutte intense entre les deux hommes. Max Verstappen était même parvenu à dépasser son adversaire, mais il a finalement du le laisser repasser devant puisqu’il était passé devant lui en sortant de la piste. Lewis Hamilton s’est ainsi imposé sur le fil, mais cela ne frustre pas forcément Max Verstappen dans la mesure où le pilote de 23 ans préfère retenir la bonne prestation globale de Red Bull lors de ce premier week-end ed compétition.

« Nous avons désormais une voiture capable de jouer la gagne »