Formule 1

Formule 1 : Les premiers mots de Lewis Hamilton après sa victoire à Bahreïn !

Publié le 28 mars 2021 à 19h35 par H.G.

Alors qu’il a terminé en tête du premier grand prix de la saison 2021 de Formule 1, Lewis Hamilton n’a pas caché toute sa satisfaction au sortie de la course.

À la fin, c’est toujours Lewis Hamilton qui gagne ! Parti en deuxième position derrière Max Verstappen, le pilote de Mercedes a en effet réussi à s’adjuger le premier Grand Prix de la saison ce dimanche à Bahreïn au terme d’une grosse bataille avec le Néerlandais dans les derniers tours. Malgré des pneus plus usés que ceux de son rival, le septuple champion du monde de Formule 1 a réussi à tenir afin de décrocher son premier succès de l'année. Et logiquement, après une telle lutte, Lewis Hamilton n’a pas caché toute sa joie après la 96e victoire de sa carrière en Grand Prix.

« C'est un très bon début pour nous »