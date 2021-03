Formule 1

Formule 1 : L’incroyable sortie sur le duel entre Hamilton et Verstappen !

Publié le 31 mars 2021 à 17h35 par T.M.

Pour le premier Grand Prix de la saison, Lewis Hamilton a pris le meilleur sur Max Verstappen. Néanmoins, aux yeux de Nelson Piquet, le Néerlandais est meilleur sur le Britannique.

A Bahreïn, le premier Grand Prix de la saison a donné le ton pour cet exercice. En 2021, on devrait avoir le droit à une bataille acharnée entre Lewis Hamilton et Max Verstappen pour le titre de champion du monde. Et pour la première manche, cela a tourné en faveur du pilote Mercedes, qui a tout de même eu chaud face à la Red Bull du Néerlandais. Alors que ce duel réserve un beau spectacle pour la suite de la saison, Nelson Piquet estime que la monoplace de Lewis Hamilton ferait tout face à Max Verstappen, qui serait tout simplement meilleur…

« Il écraserait Hamilton »