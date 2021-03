Formule 1

Formule 1 : Prost, Senna, Schumacher... Le duel Hamilton-Verstappen fait déjà rêver !

Publié le 31 mars 2021 à 15h35 par A.M.

Alors que Max Verstappen semble mieux armé que jamais pour rivaliser face à Lewis Hamilton, Mika Häkkinen se prend à rêver d'un duel épique comme la Formule 1 a pu en connaître par le passé.

Pour la première fois depuis 7 ans, Lewis Hamilton ne disposait pas de la meilleure monoplace du plateau. En effet, en ce début de saison, la Red Bull semble intouchable. Cependant, cela n'a pas empêché le Britannique de s'imposer à Barheïn pour la première course de la saison devant Max Verstappen. Un duel qui devrait d'ailleurs rythmer 2021 comme le pense Mika Häkkinen qui imagine déjà les deux pilotes nous livrer des passes d'armes dignes des plus grandes heures de la Formule 1.

«Voir Lewis et Max se battre m’a rappelé mes combats avec Schumacher»