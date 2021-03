Formule 1

Formule 1 : Lewis Hamilton veut faire taire les critiques !

Publié le 30 mars 2021 à 10h35 par A.M.

Critiqué depuis le début des essais hivernaux, Mercedes a toutefois réussi à inverser la tendance en s'imposant à Bahreïn. Lewis Hamilton espère ainsi calmer ses détracteurs.

Dimanche à Bahreïn, Lewis Hamilton a probablement remporté son succès le moins attendu depuis plusieurs saisons. En effet, largement dominateur et intouchable depuis sept ans, Mercedes est plus que jamais en danger cette saison et ne possède plus la meilleure monoplace du plateau. La Red Bull de Max Verstappen est aujourd'hui au-dessus du lot et sans une erreur lors de son dépassement sur Lewis Hamilton, le Néerlandais ce serait imposé sans problème. Mais il faut reconnaître que la stratégie de Mercedes a été payante et le septuple Champion du monde a géré à merveille afin de remporter le premier Grand Prix de la saison, sa 96e victoire en carrière. Il espère ainsi pouvoir faire taire ses détracteurs.

«Il y a toujours une chance de prouver aux gens qu’ils ont tort»