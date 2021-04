Formule 1

Formule 1 : Leclerc au départ des 24H du Mans ? La réponse de Ferrari !

Publié le 1 avril 2021 à 21h35 par T.M.

Responsable du programme Endurance de Ferrari, Antonello Coletta s’est prononcé sur une présence de Charles Leclec aux 24H du Mans.

Alors que Charles Leclerc défend aujourd’hui les couleurs de Ferrari en Formule 1, le Monégasque a d’autres idées en tête. Et il ne dirait en effet pas non à une participation aux 24H du Mans. Dernièrement, Leclerc assurait ainsi : « J’adore Le Mans, j’ai toujours été un fan du Mans, alors oui, si l’occasion se présente, je serai très heureux d’y participer. Pour l’instant, je me concentre sur la Formule 1. Mais encore une fois, s’il y a une opportunité, pourquoi pas ? ». Pourrait-on donc voir Charles Leclerc du côté du Mans prochainement ?

« Je ne dirai pas que c’est impossible »