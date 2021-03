Formule 1

Formule 1 : Le message fort de Charles Leclerc sur Ferrari !

Publié le 31 mars 2021 à 21h35 par T.M.

Pour Ferrari, les débuts de cette saison 2021 sont prometteurs. Et Charles Leclerc n’a pas manqué de le souligner.

Ça y est, la saison 2021 de Formule 1 a enfin débuté. Dimanche dernier, les pilotes se sont expliqués lors du Grand Prix de Bahreïn et une fois n’est pas coutume, c’est Lewis Hamilton qui s’est imposé. Du côté de chez Ferrari, Charles Leclerc et Carlos Sainz Jr ont terminé à la 6ème et 8ème place. Alors que la Scuderia aimerait bien évidemment visé plus haut, il y a tout de même du mieux après le cauchemar vécu en 2020. Et forcément, Leclerc se réjouit de cela…

« Un net progrès »