Formule 1

Formule 1 : La satisfaction de Charles Leclerc après le Grand Prix de Bahreïn !

Publié le 28 mars 2021 à 23h35 par H.G.

Bien qu’il ne soit arrivé qu’en sixième position du Grand Prix de Bahreïn ce dimanche, Charles Leclerc ne cache pas être satisfait de sa performance à l’issue du premier week-end de course de la saison.

Cette saison 2021 doit être celle de la rédemption pour Ferrari. Après un championnat du monde 2020 cauchemardesque, l’écurie italienne espère en effet redorer son blason, même si elle est consciente qu’elle est trop loin de Mercedes et Red Bull pour prétendre à un sacre mondial. La reconstruction doit venir petit à petit, idéalement par le biais d'une troisième place au classement des constructeurs, et c’est ce qui conduit Charles Leclerc a estimé que ce premier Grand Prix de la saison à Bahreïn est une réussite. Parti en cinquième place sur la grille de départ, le Monégasque n’a terminé qu’en sixième position, battu par la McLaren de Lando Norris. Mais le pilote de Ferrari âgé de 23 ans préfère avant toute chose souligner les progrès réalisés par son équipe.

« C’était le meilleur résultat que l’on pouvait faire aujourd’hui »