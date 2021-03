Formule 1

Formule 1 : L’hommage de Carlos Sainz Jr à Charles Leclerc !

Publié le 26 mars 2021 à 15h35 par La rédaction

Ce dimanche, Carlos Sainz Jr fera ses débuts officiels avec Ferrari. L’Espagnol devra faire face à la concurrence de Charles Leclerc cette saison. Et l’ancien de McLaren n’a pas manqué d’exprimer tout le respect qu’il éprouve à l’égard du Monégasque.

Lors du Grand Prix de Bahreïn ce dimanche, Carlos Sainz Jr fera ses grands débuts sous ses nouvelles couleurs. Pour la saison 2021, l’Espagnol a échangé sa casquette de McLaren pour celle de Ferrari. Un rêve pour le pilote de 26 ans qui a toujours voulu évoluer au sein de la Scuderia . Sainz Jr nourrit de très grandes ambitions depuis son arrivée au sein de l’écurie italienne, notamment celle de devenir champion du monde dans les prochaines années. Mais il devra d’abord faire face à la concurrence de son nouveau coéquipier, Charles Leclerc, qui avait largement battu Sebastian Vettel la saison dernière. S'il est motivé à l'idée d'affronter le Monégasque, Sainz Jr n’a que du respect pour ce dernier.

« Je sais que je vais affronter l’un des gars les plus rapides, si ce n’est le plus rapide, en qualifications, donc ça me motive »