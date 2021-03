Formule 1

Formule 1 : L'énorme soulagement de Ferrari après Bahreïn !

Publié le 30 mars 2021 à 15h35 par A.M.

Après une saison catastrophique, Ferrari semble avoir repris du poil de la bête. Après le Grand Prix de Bahreïn, Mattia Binotto affichait d'ailleurs son soulagement.

La saison 2020 est clairement à oublier pour Ferrari qui a vécu l'une des ses pires années de son histoire en Formule 1. Conscient que les évolutions seraient minimes pour 2021, la Scuderia ne nourrit pas d'ambitions démesurées pour cette saison, mais aspire tout de même à se rapprocher plus régulièrement du podium. Cela passait notamment pas une évolution du moteur qui accusait un énorme déficit de puissance face aux blocs Mercedes, Honda et Renault. Et visiblement, les ingénieurs italiens ont bien travaillé puisqu'à Bahreïn ce week-end, les voitures rouges étaient dans le coup. Quatrième en qualifications et cinquième à l'arrivée du Grand Prix, Charles Leclerc était satisfait des progrès, tandis que Carlos Sainz avait impressionné pendant les essais libres avant d'échouer à la huitième place en course. Mais dans l'ensemble, Mattia Binotto est soulagée.

Ferrari est soulagée