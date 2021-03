Formule 1

Formule 1 : Ferrari affiche son optimisme après le Grand Prix de Bahreïn !

Publié le 29 mars 2021 à 16h35 par La rédaction

Patron de l’écurie Ferrari, Mattio Binotto a affiché son optimisme après le Grand Prix de Bahreïn.

La première course de la saison organisée à Bahreïn a livré plusieurs enseignements. Lewis Hamilton n’entend pas se laisser doubler par les jeunes loups et notamment par Max Verstappen, qui a essayé jusqu’au bout de remporter ce Grand Prix. En vain. Quant à l’écurie Ferrari, elle a placé ses deux pilotes dans le top 10. Charles Leclerc a pris la 6ème place, tandis que Carlos Sainz Jr a terminé à la 8ème place. Malgré ces prestations en demi-teinte, Mattia Binotto a lâché un message optimiste et se projette déjà vers le prochain Grand Prix, organisé en Italie.

« Nous avons enregistré plein de données utiles pour progresser »