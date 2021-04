Formule 1

Formule 1 : Ricciardo annonce la couleur avec Lando Norris !

Publié le 9 avril 2021 à 9h35 par La rédaction

Tout juste arrivé chez McLaren, Daniel Ricciardo va devoir s’adapter à son nouveau coéquipier, en la personne de Lando Norris. L’Australien s’attend d'ailleurs à de la rivalité avec ce dernier au cours de l'année.

Après une année 2020 régulière du côté de chez Renault, Daniel Ricciardo a changé ses couleurs en s’engageant avec McLaren. L’Australien aura l’occasion de prouver quel pilote il est réellement au sein d’une écurie très compétitive. S’il doit encore s’habituer à sa monoplace, le pilote de 31 ans va également devoir s’adapter à son nouveau coéquipier : Lando Norris. Le premier Grand Prix de l’année 2021, à Bahreïn, a été plus à l’avantage du Britannique puisqu’il a terminé à la quatrième place, contre une septième position pour Ricciardo. L’ancien de chez Renault s’attend d’ailleurs à devoir livrer d’autres batailles contre Lando Norris au cours de la saison.

« Je suis sûr que nous aurons quelques batailles »