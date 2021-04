Formule 1

Formule 1 : Ricciardo prend la défense de Verstappen après Bahreïn !

Publié le 5 avril 2021 à 22h35 par La rédaction

Alors que Max Verstappen a dû essuyer quelques critiques après son erreur qui lui a sûrement coûté la victoire contre Lewis Hamilton à Bahreïn, Daniel Ricciardo a pris la défense du Néerlandais, affirmant que le virage dans lequel il a fauté n’était pas simple à prendre.

Il s’en est fallu de peu pour Max Verstappen. Lors du Grand Prix de Bahreïn, le Néerlandais a bien tenu tête à Lewis Hamilton. Mais au terme d’un duel très disputé, c’est bel et bien le Britannique qui s’est imposé pour la première course de la saison. Le pilote de Red Bull s’est rendu coupable d’une légère erreur lors d’un dépassement dans le virage 4 au 53e tour en arrivant un peu trop vite et le prenant par conséquent un peu trop large. Sorti des limites du circuit, Verstappen a dû laisser sa place à Lewis Hamilton. Cette faute lui a sans doute coûté la victoire. Ainsi, quelques critiques se sont abattues sur le pilote de 23 ans. Mais le Néerlandais a pu compter sur le soutien de Daniel Ricciardo.

« Max a bien fait de ne pas abandonner sa tentative. Ce virage 4 n’est vraiment pas facile à bien jauger »